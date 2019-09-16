Радаев поручил Бусаргину пожаловаться руководству «Т Плюс» на Саратовский филиал

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-16T15:30:39+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен темпами работ на теплосетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он потребовал не сдвигать сроки завершения ремонта ни на один день.

- Через месяц начинается отопсезон. Жители обеспокоены, что город не готов к нему. Работы должны быть организованы более четко, — заявил Валерий Радаев.

На улице Радищева, по словам подрядчика, идет самый сложный этап на участке от Соборной до Советской. Валерий Радаев поручил зампреду правительства Роману Бусаргину ежедневно проводить на объекте планерки, чтобы завершить ремонт вовремя.

Работы на Провиантской запланировано закончить 23 сентября, а движение откроют 25 сентября. На Чапаева ремонт должен быть завершен до 30 сентября.

Валерий Радаев раскритиковал организацию работ на объектах Саратовского филиала «Т Плюс» и поручил Роману Бусаргину проинформировать федеральное руководство компании.

ИСТОЧНИК KP.RU