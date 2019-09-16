2019-09-16T14:32:10+03:00
Происшествия

Психбольной педофил напал на шестилетнюю девочку в Ершове

Следователи направили в суд дело, чтобы пенсионера отправили на принудительное лечение
Ольга Симонова
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В Ершове Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 78-летнего местного жителя. Его уличили в совершении иных действиях сексуального характера по отношению к шестилетней девочке.

- Следствие считает, что ребенок 28 июня 2019 года гуляла около своего дома. К ней подошел мужчина и сделал свое дело. Девочка рассказала о случившемся маме, а та пошла к правоохранителям. Обстоятельства, которые рассказала девочка, подтвердились, и пенсионера заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время расследования злоумышленнику провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая установила, что мужчина не мог осознавать, что делает, так у него психическое расстройство.

Следователи направили в суд дело, чтобы к гражданину применили принудительное лечение.

Также в Управление образования Ершовского района было направлено представление об устранении причин, которые способствовали преступлению, было обращено внимание на то, чтобы дети не находились на улице без взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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