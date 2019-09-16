2019-09-16T14:08:06+03:00
Общество

Почти 1,5 тыс. саратовцев посетили Фестиваль ЭКОкультуры

Екатерина Семенова
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В историческом парке «Россия — моя история» прошел первый Фестиваль ЭКОкультуры. На мероприятие пришли почти 1,5 тыс. человек, из них около тысячи — приняли участие в розыгрыше призов и сувениров от организаторов и партнеров фестиваля.

Главный приз — два комплекта формы футбольной команды «Зенит» с настоящими автографами спортсменов достались школьникам — 12-летней Анастасии и 14-летнему Арсению.

В течение всего дня для посетителей работали площадки, посвященные сфере экологического просвещения и разумного потребления. Самыми популярными стали Recycle-мастерские по изготовлению поделок из крафт-бумаги, созданию и украшению экомешочков, а также игра «Хранители земли».

Координатор экодвижения «Сделаем!» Анастасия Двоеносова так отреагировала на фестиваль:

- Позитивные эмоции на экофестивале зашкаливают!!!! Так много людей за чистоту в мире, против мусора, за раздельный сбор и минимальное потребление! Но нас должно быть еще больше, намного больше!!! Огромное спасибо Региональному оператору и организаторам за замечательный праздник! Надеюсь, на следующий год фестиваль повторится и я с радостью опять приму в нем участие))) — написала она.

Участница фестиваля, координатор проекта «Зеленый башмачОК» Эльмира Амирова также позитивно оценила мероприятие.

- Сегодня на Фестивале Экокультуры было так здорово, ВСЕ были заняты, ни одной свободной минуты! Большое спасибо Региональному оператору Саратовской области за приглашение! Спасибо Исторический парк «Россия-Моя история». Саратов за место проведения. Площадка, организационные моменты — все на высоте! 100 экомешочков разошлись по Саратову) — рассказала она.

Региональный оператор благодарит официальных партнеров ЭКОфестиваля — ППК РЭО, ООО «Газпром Трансгаз Саратов», ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России», МУК «Городской дом культуры национального творчества», Саратовский ресурсный центр добровольчества, Российское движение школьников, автосервис «TECHTown».

ИСТОЧНИК KP.RU

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