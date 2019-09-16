В Балакове нерадивая мать задолжала дочери 60 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-16T13:46:13+03:00

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Суд признал 29-летнюю жительницу Балакова виновной в неоднократной неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на основании судебного приказа подсудимая обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней восьмилетней дочери.

Однако женщина не давала денег с 31 декабря 2018 по 20 июня 2019 года. Она задолжала свыше 60 тыс. рублей.

Подсудимую обязали провести полгода на исправительных работах и отдавать часть своей зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU