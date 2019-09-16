2019-09-16T12:42:22+03:00
Происшествия

В Саратове у организации арестовали четыре грузовика за долг по штрафам в 825 тыс. рублей

Если за неделю деньги не отдадут, транспорт выставят на продажу
Дарья Вострикова
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Судебные приставы Саратова арестовали четыре грузовика марки «ЗИЛ» одной из местных организаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, водитель крупногабаритного транспорта, принадлежащего компании, нарушил правила дорожного движения. Ему назначили шесть штрафов на общую сумму 825 тыс. рублей.

В добровольном порядке деньги не отдали, в связи с чем на фирму завели исполнительное производство, а потом арестовали транспорт.

Если в течение недели долг не погасят, имущество оценят и передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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