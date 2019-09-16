2019-09-16T12:15:06+03:00
Происшествия

Возбуждено дело о двух утопленниках вблизи Саратовской ГЭС

Катер затопило при сбросе воды
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин на плотине в районе Саратовской ГЭС.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Трагедия разыгралась на Волге вблизи Балакова 24 августа. По версии следствия, четверо мужчин на катере «Прогресс-2» находились около плотины Саратовской ГЭС. При этом на лодке заглох мотор. В этом момент на станции произошел сброс воды. Волна перевернула катер и затопила.

Двое мужчин сумели зацепиться за металлический канат внутри шлюза ГЭС и были спасены. Тела еще двух нашли 28 и 30 августа около поселка Тополевый Вольского района.

Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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