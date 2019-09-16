2019-09-16T09:32:18+03:00
Происшествия

В Саратове парень зашел в чужую комнату и украл телефон

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 37-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 июня, с 9:30 до 16:00, неизвестный через незапертую дверь зашел в его комнату на улице Азина и унес телефон Xiaomi Redmi 5.

Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний ранее не судимый парень, у которого изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

Юношу отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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