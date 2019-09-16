В Саратове парень зашел в чужую комнату и украл телефон
На него завели уголовное дело
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 37-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 июня, с 9:30 до 16:00, неизвестный через незапертую дверь зашел в его комнату на улице Азина и унес телефон Xiaomi Redmi 5.
Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 18-летний ранее не судимый парень, у которого изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.
Юношу отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU