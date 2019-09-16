2019-09-16T12:28:33+03:00
Общество

Очередной чиновник Минстроя трудоустроен в энгельсской администрации

Начальником управления потребительского рынка стала Наталья Воронина
Екатерина Семенова
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В администрации Энгельсского района Саратовской области произошли кадровые перестановки.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальником управления развития потребительского рынка стала Наталья Воронина.

Она назначена с 13 сентября, а ранее Наталья Воронина работала в министерстве строительства и ЖКХ, начальником финансово-экономического управления.

До этого управление возглавлял Андрей Барулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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