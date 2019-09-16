2019-09-16T08:52:01+03:00
Общество

В центре Саратова установят новый дорожный знак

Будет запрещена остановка
Дарья Вострикова
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В центре Саратова планируется установить дорожный знак «Остановка запрещена» и знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, ограничения нужны для безопасности на дороге и использования всей ширины дороги по всем полосам движения на улице Радищева, при пересечении Московской и движении к Первомайской.

Изменения вступят в силу через 21 день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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