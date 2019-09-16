В центре Саратова установят новый дорожный знак
Будет запрещена остановка
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В центре Саратова планируется установить дорожный знак «Остановка запрещена» и знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова, ограничения нужны для безопасности на дороге и использования всей ширины дороги по всем полосам движения на улице Радищева, при пересечении Московской и движении к Первомайской.
Изменения вступят в силу через 21 день.
ИСТОЧНИК KP.RU