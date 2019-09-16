Пенсионер на «семерке» протаранил троллейбус в Саратове
Пострадала женщина
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В воскресенье утром в Саратове столкнулись легковушка и троллейбус.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 05:48 напротив дома №87 по проспекту 50 лет Октября.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 врезался в троллейбус маршрута №10 сзади. Общественным транспортом управляла 39-летняя водитель, а за рулем легковушки сидел 79-летний мужчина.
Была госпитализирована 52-летняя пассажирка «семерки».
ИСТОЧНИК KP.RU