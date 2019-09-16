В Саратове мужчина и женщина заперли труп собутыльника в своей квартире

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-16T07:41:56+03:00

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В Заводском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела в доме на Васильсковской.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 36-летнго мужчины было обнаружено23 августа в запертой квартире.

По версии следствия, в ночь на 19 августа потерпевший гостил у 35-летнего приятеля и его сожительницы. Мужчины начали заигрывать с дамой и между ними началась драка. Хозяин ударил соперника ножом с спину и убил на месте.

Утром следующего дня пара скрылась из дома, заперев квартиру. Тело было найдено после того, как мать погибшего подала его в розыск.

35-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Гражданин арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU