В Затоне взорвалась лодка-гулянка
Водитель получил ожоги
Фото городской службы спасения
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Вечером 15 сентября в Затоне Волжского района Саратова прогремел взрыв.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», взорвался моторный отсек лодки-гулянки.
На место выезжали сотрудники городской службы спасения, Центра медицины катастроф. Они оказали первую помощь водителю лодки, который получил ожоги. Мужчина был госпитализирован.
Оной из версий взрыва является неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU