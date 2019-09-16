В Затоне взорвалась лодка-гулянка

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-16T07:34:30+03:00

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Вечером 15 сентября в Затоне Волжского района Саратова прогремел взрыв.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», взорвался моторный отсек лодки-гулянки.

На место выезжали сотрудники городской службы спасения, Центра медицины катастроф. Они оказали первую помощь водителю лодки, который получил ожоги. Мужчина был госпитализирован.

Оной из версий взрыва является неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU