2019-09-16T07:34:30+03:00
Происшествия

В Затоне взорвалась лодка-гулянка

Водитель получил ожоги
Екатерина Семенова
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Фото городской службы спасенияФото городской службы спасения
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Вечером 15 сентября в Затоне Волжского района Саратова прогремел взрыв.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», взорвался моторный отсек лодки-гулянки.

На место выезжали сотрудники городской службы спасения, Центра медицины катастроф. Они оказали первую помощь водителю лодки, который получил ожоги. Мужчина был госпитализирован.

Оной из версий взрыва является неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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