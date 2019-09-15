Валерий Радаев спел на Театральной площади с Хором Турецкого

СЕГОДНЯ 21:35 2019-09-15T21:35:26+03:00

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Сегодня, 15 сентября, Саратов с 429-летием приехал поздравить Хор турецкого. Концерт прошел на Театральной площади.

Перед выступлением руководитель хора Михаил Турецкий сказал, что каждый их приезд в Саратов – праздник.

Музыканты исполнили известные хиты, в том числе оперные, а зрители бурно реагировали, подбадривая певцы овациями и криками.

После одного из оглушающих выкриков Михаил Турецкий заявил, что сразу видно, что в Саратове есть консерватория: в Самаре так не реагируют.

Вместе с губернатором Валерием Радаевым Хор Турецкого исполнил песню «Течет река Волга».

Напомним, День города в Саратове отмечают второй выходной подряд. Сегодня, до выхода Хора Турецкого, для саратовцев выступала группа RIVERTIME, а вчера под оглушительные крики пела певица лейбла Black Star Дана Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU