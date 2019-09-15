2019-09-15T19:59:17+03:00
Общество

Михаил Турецкий: Саратов – город будущего

Руководитель Хора Турецкого заявил, что Саратов сильно изменился [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Руководитель Хора Турецкого уверен, что Саратов - город будущегоРуководитель Хора Турецкого уверен, что Саратов - город будущегоФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 сентября, на Театральной площади Саратова в День города выступит Хор Турецкого.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед началом концерта, пока гостей разогревали кавер-группа RIVERTIME и творческие коллективы города, своими впечатлениями о городе поделился руководитель коллектива Михаил Турецкий.

- Когда мы приезжаем в Саратов, это для нас всегда праздник. Особенно, в последнее время. Мы видим, как город меняется: появляется пляж, новая набережная. Наконец я сегодня прилетел в шикарный аэропорт. И мне очень понравилось, как я из аэропорта доехал до города даже в воскресенье вечером – несмотря на дачников, все равно доехали быстро. В городе появляется озеленение, жилые кварталы, уходит ветхое жилье, у людей меняется настроение. И мы, конечно, в День города хотим сказать, что Саратов – это история страны. Саратов имеет глубокую культуру, глубокую историю. У этого города есть прошлое, есть очень интересный сегодняшний день, есть новые задачи. Я уверен, что Саратов – город будущего. Он должен оправдать это название, – уверен Михаил Турецкий.

Перед концертом Михаил Турецкий рассказал о впечатлениях от Саратова.

Он пригласил всех на свой концерт, который начался на Театральной площади, и поблагодарил саратовцев.

- Хочу сказать спасибо саратовцам, что вы свой город любите – это чувствуется. И спасибо тем, кто не уезжает в Москву и за границу, а живут здесь. Я чувствую, что Саратов – это я! – процитировал музыкант лозунг праздника. – Ура!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев спел на Театральной площади с Хором Турецкого
В Саратове наградили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спорту
В Вольске 15-летний подросток на мопеде врезался в «Приору»
Генпрокуратура РФ: Уголовное преследование министра Марины Епифановой было незаконным
Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове
Первый замминистра МЧС России высоко оценил чемпионат в Саратове
Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»
В Аткарске мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электроприборами
В Саратове спасатели привели домой 4-летнего пропавшего мальчика
«Яндекс.Такси» попало в массовое ДТП в Саратове
Самолет-амфибия тушил условный пожар над Саратовом
Прервано движение двух троллейбусов на Московской улице
Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове
В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме
В Алгае Lada Largus улетела в кювет: один человек погиб, четверо пострадали
В Саратове спасатели достали мужчину из глубокой канавы
В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения
Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах
При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек
В Саратовской области ожидается жаркое воскресенье