Михаил Турецкий: Саратов – город будущего

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-15T19:59:17+03:00

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Сегодня, 15 сентября, на Театральной площади Саратова в День города выступит Хор Турецкого.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед началом концерта, пока гостей разогревали кавер-группа RIVERTIME и творческие коллективы города, своими впечатлениями о городе поделился руководитель коллектива Михаил Турецкий.

- Когда мы приезжаем в Саратов, это для нас всегда праздник. Особенно, в последнее время. Мы видим, как город меняется: появляется пляж, новая набережная. Наконец я сегодня прилетел в шикарный аэропорт. И мне очень понравилось, как я из аэропорта доехал до города даже в воскресенье вечером – несмотря на дачников, все равно доехали быстро. В городе появляется озеленение, жилые кварталы, уходит ветхое жилье, у людей меняется настроение. И мы, конечно, в День города хотим сказать, что Саратов – это история страны. Саратов имеет глубокую культуру, глубокую историю. У этого города есть прошлое, есть очень интересный сегодняшний день, есть новые задачи. Я уверен, что Саратов – город будущего. Он должен оправдать это название, – уверен Михаил Турецкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/732199" frameborder="0"></iframe> Перед концертом Михаил Турецкий рассказал о впечатлениях от Саратова.

Он пригласил всех на свой концерт, который начался на Театральной площади, и поблагодарил саратовцев.

- Хочу сказать спасибо саратовцам, что вы свой город любите – это чувствуется. И спасибо тем, кто не уезжает в Москву и за границу, а живут здесь. Я чувствую, что Саратов – это я! – процитировал музыкант лозунг праздника. – Ура!

ИСТОЧНИК KP.RU