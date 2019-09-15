В Саратове наградили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-15T20:31:24+03:00

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Сегодня, 15 сентября, в саратовском ТЮЗе прошла церемония закрытия пятнадцатого по счету чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что проведению соревнований благоволила погода.

- Мы постарались сделать все, чтобы участникам, делегациям, журналистам, телекомпаниям было комфортно работать и выступать. Не могу не гордиться и тем, что гости высоко оценили радушие саратовцев, — отметил глава региона.

Валерий Радаев отметил, что неделю город жил чемпионатом, на открытие пришли свыше 10 тыс.человек, а на трибунах не было свободных мест, что еще раз подтверждает популярность пожарно-спасательного спорта.

Губернатор Саратовской области наградил отличившихся спортсменов, после чего началось вручение благодарностей.

За высокий уровень подготовки и проведение чемпионата благодарности вручили Валерию Радаеву, Сергею Красникову, Руслану Львову.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что проведению соревнований благоволила природа.

- Мы постарались сделать все, чтобы участникам, делегациям, журналистам, телекомпаниям было комфортно работать и выступать. Не могу не гордиться и тем, что гости высоко оценили радушие саратовцев, — отметил глава региона.

Валерий Радаев отметил, что неделю город жил чемпионатом, на открытие пришли свыше 10 тыс.человек, а на трибунах не было свободных мест, что еще раз подтверждает популярность пожарно-спасательного спорта.

Губернатор Саратовской области наградил отличившихся спортсменов, после чего началось вручение благодарностей.

За высокий уровень подготовки и проведение чемпионата благодарности вручили Валерию Радаеву, Сергею Красникову, Руслану Львову.

Также на сцене выступали творческие коллективы.

Кроме того, флаг международной спортивной федерации передали Казахстану, поскольку республика будет проводить 16-й чемпионат. Глава ГУ МВД Казахстана выразил надежду, что пожарно-спасательный спорт когда-нибудь станет олимпийской дисциплиной.

Директор исполкома международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин поблагодарил Саратов и Россию за чемпионат.

Мероприятие закончилось выступление аккордеонистов и женской арт-группы «Сопрано» Михаила Турецкого.

ИСТОЧНИК KP.RU