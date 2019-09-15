Генпрокуратура РФ: Уголовное преследование министра Марины Епифановой было незаконным

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-15T18:57:22+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" опубликовал итоги проверки генпрокуратуры по факту уголовного преследования экс-министра образорвания Саратовской области Марины Епифановой.

- Не зря говорят, что время все расставляет по своим местам.

Напомню, 2,5 года назад в области разразился скандал. Его показывали на всю страну и во всех СМИ. Экс-министру Марине Епифановой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, её подозревали в махинациях на 260 млн рублей. В министерстве прошли обыски, имущество Епифановой было арестовано, а это дело прогремело на всю страну. Сама же Марина Анатольевна свою вину не признала.

История долго длилась, ходили разные слухи. Говорили что в воронку коррупции было затянуто все министерство. Власть через такой шум теряло доверие среди людей. А как по-другому? Те, кто должен прививать чувство справедливости и учить, отказались ввергнутые в скандал. Шли дни, недели, месяцы и годы. Все ждали справедливого наказания за содеянное. И начали думать, какое количество денег необходимо стащить чтоб за 2,5 года не смогли посчитать? И вынести обвинение.

А дальше стали говорить, что никто и не считает. Все следственные действия приостановили. Не стал пользоваться слухами и направил запрос генеральному прокурору Юрию Чайке, с просьбой о проверке. Скажу среагировали быстро по-государственному. К нам в Саратов была откомандирована специальная комиссия. В ее составе были специалисты-практики. В соответствии с установленным порядком она рассмотрела все материалы. И ответила на мой запрос.

Вот ее главные выводы. Уголовное преследование Марины Епифановой было незаконное. Комиссия констатировала отсутствие состава преступления в действиях Епифановой. Прокурору Саратовской области поручено отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Вот так через пример и страдания одного человека радуюсь, что такое бывает. Правда восторжествовала. Вопрос - каким тернистым путём? Говорил с Мариной Епифановой. Озвучил письмо. Договорились после ее приезда встретиться. Она держится хорошо. И мы должны понимать - этот арест разделил ее жизнь на до и после.

Ответ генпрокуратуры на свой запрос публикую не полностью в связи с тем, что в настоящее время идут процессуальные действия в отношении других участников. По которым направил запрос. Об окончательных итогах этого дела сообщу дополнительно.

Было бы правильно и справедливо по завершении этого дела рассмотреть вопрос о восстановлении Марины Епифановой в ее правах . В том числе в вопросах трудоустройства. И несомненно публично извиниться перед ней. Просто так должно. Просто мы все люди, - написал Панков.

Текст ответа Генпрокуратуры на депутатский запрос

ИСТОЧНИК KP.RU