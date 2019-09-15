Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове
Танцы сборной Германии под русскую песню.! другой источник
Сегодня, 15 сентября, в саратовском ТЮЗе прошла церемония закрытия XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед награждением участники сборных собрались перед театром. Особо зажигательным настроением отличились спортсменки из Германии.
Несмотря на то, что сборная не вошла ни в одну из тройки лидеров, девушки пустились в пляс под русскую песню «Калинка-Малинка».
Отметим, что все четыре сборных России стали лидерами в общекомандном зачете. Спортсмены отличились в соревнованиях среди женщин, мужчин, юношей и юниоров, а также девушек и юниорок.
В тройку лидеров также вошла Чешская Республика, Республика Казахстан, Беларусь.
ИСТОЧНИК KP.RU