Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-15T17:39:58+03:00

Танцы сборной Германии под русскую песню. ! другой источник

Команда сохраняет хорошее настроение, несмотря на отсутствие в тройках лидеров

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Сегодня, 15 сентября, в саратовском ТЮЗе прошла церемония закрытия XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед награждением участники сборных собрались перед театром. Особо зажигательным настроением отличились спортсменки из Германии.

Несмотря на то, что сборная не вошла ни в одну из тройки лидеров, девушки пустились в пляс под русскую песню «Калинка-Малинка».

Отметим, что все четыре сборных России стали лидерами в общекомандном зачете. Спортсмены отличились в соревнованиях среди женщин, мужчин, юношей и юниоров, а также девушек и юниорок.

В тройку лидеров также вошла Чешская Республика, Республика Казахстан, Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU