Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»
Судьба матча решилась во время серии буллитов
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В Кургане саратовский «Кристалл» победил местный «Юниор» со счетом 2:1.
На 35-й секунде шайбу в ворота хозяев забил Илья Кондрашин, в конце первого периода счет сравнялся.
Результат не менялся до серии буллитов — штрафных бросков после матча. Так, курганские спортсмены потратили этот период впустую, а Данис Каримов из «Кристалла» привел команду к победе.
Еще одна встреча ждет хоккеистов 17 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU