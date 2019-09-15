2019-09-15T17:09:45+03:00
Общество

Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»

Судьба матча решилась во время серии буллитов
Дарья Вострикова
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В Кургане саратовский «Кристалл» победил местный «Юниор» со счетом 2:1.

На 35-й секунде шайбу в ворота хозяев забил Илья Кондрашин, в конце первого периода счет сравнялся.

Результат не менялся до серии буллитов — штрафных бросков после матча. Так, курганские спортсмены потратили этот период впустую, а Данис Каримов из «Кристалла» привел команду к победе.

Еще одна встреча ждет хоккеистов 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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