2019-09-15T15:16:51+03:00
Происшествия

В Аткарске мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электроприборами

Следователи проводят проверку
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего жителя Аткарска.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 15 сентября около 13:00 жильцы одного из частных домов на улице Некрасова заметили огонь во второй половине дома, где жил гражданин и вызвали пожарных.

После ликвидации возгорания внутри помещения обнаружили останки тела, предположительно хозяина дома, со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия, основная версия ЧП — неосторожное обращение с электроприборами.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливается, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове
Первый замминистра МЧС России высоко оценил чемпионат в Саратове
Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»
В Саратове спасатели привели домой 4-летнего пропавшего мальчика
«Яндекс.Такси» попало в массовое ДТП в Саратове
Самолет-амфибия тушил условный пожар над Саратовом
Прервано движение двух троллейбусов на Московской улице
Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове
В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме
В Алгае Lada Largus улетела в кювет: один человек погиб, четверо пострадали
В Саратове спасатели достали мужчину из глубокой канавы
В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения
Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах
При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек
В Саратовской области ожидается жаркое воскресенье