В Аткарске мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электроприборами

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-15T15:16:51+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего жителя Аткарска.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 15 сентября около 13:00 жильцы одного из частных домов на улице Некрасова заметили огонь во второй половине дома, где жил гражданин и вызвали пожарных.

После ликвидации возгорания внутри помещения обнаружили останки тела, предположительно хозяина дома, со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия, основная версия ЧП — неосторожное обращение с электроприборами.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливается, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU