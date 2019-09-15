В Саратове спасатели привели домой 4-летнего пропавшего мальчика

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-15T15:09:55+03:00

Он вышел из квартиры в неизвестном направлении

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Сегодня, 15 сентября, в 12:40 сотрудникам Облспаса поступил вызов о пропаже ребенка из квартиры на первом этаже дома №40А на 6-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, четырехлетний ребенок вышел из жилища и ушел в неизвестном направлении.

Мальчика обнаружили в маршрутке, доставили домой и передали матери. Малыш не пострадал, спасатели возвращаются на базу.

ИСТОЧНИК KP.RU