2019-09-15T15:09:55+03:00
Происшествия

В Саратове спасатели привели домой 4-летнего пропавшего мальчика

Он вышел из квартиры в неизвестном направлении
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 сентября, в 12:40 сотрудникам Облспаса поступил вызов о пропаже ребенка из квартиры на первом этаже дома №40А на 6-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, четырехлетний ребенок вышел из жилища и ушел в неизвестном направлении.

Мальчика обнаружили в маршрутке, доставили домой и передали матери. Малыш не пострадал, спасатели возвращаются на базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове
Первый замминистра МЧС России высоко оценил чемпионат в Саратове
Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»
В Аткарске мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электроприборами
«Яндекс.Такси» попало в массовое ДТП в Саратове
Самолет-амфибия тушил условный пожар над Саратовом
Прервано движение двух троллейбусов на Московской улице
Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове
В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме
В Алгае Lada Largus улетела в кювет: один человек погиб, четверо пострадали
В Саратове спасатели достали мужчину из глубокой канавы
В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения
Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах
При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек
В Саратовской области ожидается жаркое воскресенье