Самолет-амфибия тушил условный пожар над Саратовом

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-15T13:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове на реке Волге прошли демонстрационные учения в рамках 15-го Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области, за ходом проведения учений наблюдали первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян, руководители иностранных делегаций.

По легенде, На острове Заячий в акватории реки Волга люди оставили на острове костер и забыли его потушить, из-за чего возникло возгорание.

Силы и средства МЧС России были направлены к месту условного пожара, также участвовали силы пожарной охраны, ГИМС, сотрудники Облспаса и полиции. Применялась наземная группировка и авиация.

На месте условного пожара были задействованы: водолазный бот «Спасатель», корабль «Зоркий», вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством ВСУ-5, самолет-амфибия Бе-200.

После проведения сброса воды самолетом-амфибией Бе-200 и вертолетом Ми-8 открытый огонь локализовали, после чего личный состав пожарно-спасательного корабля «Зоркий» высадился на берегу для полной ликвидации природного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU