Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове
Огонь вспыхнул на восьмом этаже
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В Ленинском районе Саратова на улице Академика Антонова,29 в одной из квартир на 8-м этаже вспыхнул балкон.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие пожарные вместе с сотрудниками городской и областной служб спасения эвакуировали жильцов. Возгорание ликвидировано.
В результате ЧП пострадали два человека, которых госпитализировали медики скорой помощи.
На месте работали пожарные, сотрудники Горспаса и Облспаса, СПГЭС, Горгаз. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU