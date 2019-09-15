Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-15T12:00:35+03:00

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В Ленинском районе Саратова на улице Академика Антонова,29 в одной из квартир на 8-м этаже вспыхнул балкон.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие пожарные вместе с сотрудниками городской и областной служб спасения эвакуировали жильцов. Возгорание ликвидировано.

В результате ЧП пострадали два человека, которых госпитализировали медики скорой помощи.

На месте работали пожарные, сотрудники Горспаса и Облспаса, СПГЭС, Горгаз. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU