В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме
Возможно огонь вспыхнул из-за раскаленной трубы
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На улице Промышленная, 24 Ленинского района Саратова горела баня, которая находится в частном двухэтажном доме.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, мужчина затопил баню, но в какой-то момент труба дымохода сильно раскалилась, в результате чего произошло возгорание.
Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание, в результате которого никто не пострадал.
На месте работали пожарные, медики Центра медицины катастроф, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU