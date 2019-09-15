2019-09-15T11:21:22+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме

Возможно огонь вспыхнул из-за раскаленной трубы
Дарья Вострикова
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На улице Промышленная, 24 Ленинского района Саратова горела баня, которая находится в частном двухэтажном доме.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, мужчина затопил баню, но в какой-то момент труба дымохода сильно раскалилась, в результате чего произошло возгорание.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание, в результате которого никто не пострадал.

На месте работали пожарные, медики Центра медицины катастроф, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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