В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-15T11:21:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Промышленная, 24 Ленинского района Саратова горела баня, которая находится в частном двухэтажном доме.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, мужчина затопил баню, но в какой-то момент труба дымохода сильно раскалилась, в результате чего произошло возгорание.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание, в результате которого никто не пострадал.

На месте работали пожарные, медики Центра медицины катастроф, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU