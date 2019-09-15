В Алгае Lada Largus улетела в кювет: один человек погиб, четверо пострадали

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-15T11:06:16+03:00

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В Александрово-Гайском районе недалеко от населенного пункта Казталовка водитель Lada Largus потерял управление, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

Фото Облспаса

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, в результате аварии погибла 63-летняя женщина, 42-летний мужчина получил тяжелые травмы, состояние еще трех человек расценивается как средней тяжести.

Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших.

На месте работали сотрудники Облспаса, Новоузенской ПСС, врачи «скорой», сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU