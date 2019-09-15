Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-15T10:58:25+03:00

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Вчера, 14 сентября, на набережной Космонавтов прошел открытый кубок главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах в рамках празднования Дня города.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, около 50 гонщиков со всей России преодолевали трассу с бревнами, шинами, валунами и другими препятствиями.

Лучшим стал Давид Леонов, второе место получил Данил Черняев, тройку лидеров замкнул Сергей Калина.

Подводя итог состязанию, его организатор руководитель Федерации Автомобильного и Мотоциклетного Спорта Саратовской области Николай Жилин поблагодарил всех, кто помогал в организации и проведении этого мероприятия. Он выразил надежду, что в следующем году турнир будет еще более масштабным и зрелищным

ИСТОЧНИК KP.RU