2019-09-15T10:58:25+03:00
Общество

Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах

Участвовали 50 человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 14 сентября, на набережной Космонавтов прошел открытый кубок главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах в рамках празднования Дня города.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, около 50 гонщиков со всей России преодолевали трассу с бревнами, шинами, валунами и другими препятствиями.

Лучшим стал Давид Леонов, второе место получил Данил Черняев, тройку лидеров замкнул Сергей Калина.

Подводя итог состязанию, его организатор руководитель Федерации Автомобильного и Мотоциклетного Спорта Саратовской области Николай Жилин поблагодарил всех, кто помогал в организации и проведении этого мероприятия. Он выразил надежду, что в следующем году турнир будет еще более масштабным и зрелищным

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24