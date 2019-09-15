Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах
Вчера, 14 сентября, на набережной Космонавтов прошел открытый кубок главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах в рамках празднования Дня города.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, около 50 гонщиков со всей России преодолевали трассу с бревнами, шинами, валунами и другими препятствиями.
Лучшим стал Давид Леонов, второе место получил Данил Черняев, тройку лидеров замкнул Сергей Калина.
Подводя итог состязанию, его организатор руководитель Федерации Автомобильного и Мотоциклетного Спорта Саратовской области Николай Жилин поблагодарил всех, кто помогал в организации и проведении этого мероприятия. Он выразил надежду, что в следующем году турнир будет еще более масштабным и зрелищным
ИСТОЧНИК KP.RU