При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-15T07:59:56+03:00

Их состояние среднее и тяжелое

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На трассе Нижний Новгород — Саратов минивэн Toyota Alphard столкнулся с лосем, который вышел на дорогу.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», от удара машина вылетела в кювет.

Пострадали восемь человек, четверо из которых направили в больницу Петровска, вторую половину в Пензу.

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Самому младшему из пострадавших 19 лет, самой старшей 50.

Состояние жертв оценивается как среднее и тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU