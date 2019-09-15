При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек
Их состояние среднее и тяжелое
.
Изменить размер текста:
На трассе Нижний Новгород — Саратов минивэн Toyota Alphard столкнулся с лосем, который вышел на дорогу.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», от удара машина вылетела в кювет.
Пострадали восемь человек, четверо из которых направили в больницу Петровска, вторую половину в Пензу.
.
Самому младшему из пострадавших 19 лет, самой старшей 50.
Состояние жертв оценивается как среднее и тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU