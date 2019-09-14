Начался ежегодный конкурс «Мисс Саратов»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-14T19:45:29+03:00

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В Саратове сегодня, 14 сентября, в рамках празднования Дня города проходит ежегодный конкурс «Мисс Саратов».

На Набережной Космонавтов жюри выберут мисс и мистера Саратов, принца и принцессу, а также принцессу и королеву танцев.

Около 500 человек собралось, чтобы посмотреть на конкурс.

Петр Антонов, директор модельного агентства «Хрустальная корона», приветствовал гостей и участников.

Стоит отметить, что перед началом конкурса красоты здесь проходил турнир на кубок главы Саратова «Добрыня Саратович», на котором силачи тягали и кидали 16-килограммовые гири Поэтому организаторы конкурса, среди которых известный силач Вячеслав Максюта, оперативно старались убрать свой инвентарь, чтобы не мешать проведению «Мисс Саратов».

Мисс Саратов — 2019, мистера и других призеров будут выбирать 25 членов жюри, среди которых представитель торгово-промышленной палаты, призерки и победительницы конкурсов красоты, в том числе международных.

Перед основным действом на сцену вышли девочки и «разогревали» публику балетом.

Ведущие конкурса — студент СГУ Николай Антонов и миссис губерния 2019, первая вице-Россия и мира Марина Хужаева. Они объявили этот конкурс открытым, а после начали выступать дети, претендующие на звание принцесс и королев танца.

Напомним, в прошлом году корону «Мисс Саратов» завоевала Владислава Орчакова.

ИСТОЧНИК KP.RU