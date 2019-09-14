Саратовский «Кристалл» победил курганский «Юниор»
Состоялся матч Первенства ВХЛ
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Сегодня, 14 сентября, в Кургане прошел матч Первенства ВХЛ-2019/20, в рамках которого саратовский «Кристалл» победил местный «Юниор».
Форвард саратовцев Егор Семенов отправил с передачи Романа Решетникова первую шайбу в дальний нижний угол хозяйских ворот на 7-й минуте, позже он еще раз атаковал ворота противника.
Отставание увеличили Илья Кондрашин, Данис Каримов, Денис Полукарпов.
Завтра команды ожидает еще одна встреча.
ИСТОЧНИК KP.RU