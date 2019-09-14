В Новоузенском районе в опрокинувшейся машине погибла женщина
Водитель потерял управление
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Сегодня, 14 сентября, примерно в 16:00 на трассе между границей Казахстана и Алгаем Новоузенского района произошло ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным водитель Lada Largus потерял управление, из-за чего машина перевернулась.
Пассажирка из салона автомобиля от полученных травм скончалась на месте аварии.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU