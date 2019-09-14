Саратовцев наградили благодарственными письмами губернатора области

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-14T17:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования Дня города на Театральной площади Саратова прошло награждение почетных местных жителей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всех присутствующих поздравил с праздником мэр города Михаил Исаев.

- Сегодня замечательный день. Наш город уникален — его многогранный облик сочетает в себе уникальную архитектуру и традиции. В Саратове проживают представители более ста национальностей наш город может по праву считаться многокультурным. Благодаря нашей совместной работе и слаженному взаимодействию город становится краше — благоустраивается, появляются зеленые зоны. мы начали ремонтировать тротуары и дороги строить школы и детсады. совсем скоро мы сможем насладиться новым обликом проспекта кирова который станет частью пешеходного кольца, одного из самых длинных в Европе. Я хочу вас поблагодарить за преданность родному краю, труд, участие и активность, — отметил мэр.

Михаил Исаев закончил свою речь пожеланиями новых побед и свершений.

Вице-губернатор - Председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин вручил гражданам благодарственные письма губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В их число вошли Наталья Николаева, Николай Сорокин, Вячеслав Мазаев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU