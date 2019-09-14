В Саратове ищут дезориентированную пенсионерку Тамару Беглову
Тамара Беглова была одета бело-голубую футболку, серую шелковую юбку с воланами и голубые резиновые сланцы
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В Ленинском районе Саратова 11 сентября пропала 65-летняя Тамара Беглова.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», пенсионерка дезориентирована.
По приметам, рост пропавшей 156 см, она нормального телосложения, у нее короткая стрижка, седые волосы и голубые глаза.
Когда Тамару Федоровну видели последний раз, она была одета бело-голубую футболку, серую шелковую юбку с воланами и голубые резиновые сланцы.
Если вы знаете, где находится пропавшая, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU