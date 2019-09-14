В Саратове ищут дезориентированную пенсионерку Тамару Беглову

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-14T16:18:39+03:00

Тамара Беглова была одета бело-голубую футболку, серую шелковую юбку с воланами и голубые резиновые сланцы

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В Ленинском районе Саратова 11 сентября пропала 65-летняя Тамара Беглова.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», пенсионерка дезориентирована.

По приметам, рост пропавшей 156 см, она нормального телосложения, у нее короткая стрижка, седые волосы и голубые глаза.

Когда Тамару Федоровну видели последний раз, она была одета бело-голубую футболку, серую шелковую юбку с воланами и голубые резиновые сланцы.

Если вы знаете, где находится пропавшая, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU