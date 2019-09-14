В Саратове мужчина украл у будущей тещи телефон и сдал его в скупку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-14T15:23:18+03:00

Злоумышленник ранее уже трижды привлекался за кражи

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В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в квартирной краже.

- По словам заявительницы, сожитель ее дочери похитил сотовый телефон. Он ранее уже трижды привлекался за кражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители разыскали подозреваемого 43-летнего мужчину, который признался в содеянном. Он успел сдать мобильник в скупку, а деньги потратить. В отношении злоумышленника. возбуждено очередное уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU