В Саратове мужчина украл у будущей тещи телефон и сдал его в скупку
Злоумышленник ранее уже трижды привлекался за кражи
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В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в квартирной краже.
- По словам заявительницы, сожитель ее дочери похитил сотовый телефон. Он ранее уже трижды привлекался за кражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители разыскали подозреваемого 43-летнего мужчину, который признался в содеянном. Он успел сдать мобильник в скупку, а деньги потратить. В отношении злоумышленника. возбуждено очередное уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU