В Саратове силачи кидают 16-килограммовые гири за право получить автомобиль
Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го Дня города на набережной Космонавтов проходит турнир по силовому экстриму на кубок главы Саратова «Добрыня Саратович».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на торжественном открытии турнира выступил мэр города Михаил Исаев, который и сам раньше поднимал гирю на время, когда участвовал в таком же челлендже от Вячеслава Максюты.
Чтобы поучаствовать в турнире собрались несколько десятков силачей, в том числе спецназовец. На мероприятие также приехал житель Пензенской области.
Одной из задач спортсменов является перекинуть пять гирь через установленную планку. Победителю обещают автомобиль.
В Саратове проходит турнир силачей «Добрыня Саратович».
ИСТОЧНИК KP.RU