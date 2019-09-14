2019-09-14T15:40:36+03:00
Общество

В Саратове силачи кидают 16-килограммовые гири за право получить автомобиль

На «Добрыне Саратович» собрались несколько десятков участников
Ольга СимоноваЮлия Кекова
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В Саратове проходит турнир силачей «Добрыня Саратович». Фото Юлия КековаВ Саратове проходит турнир силачей «Добрыня Саратович». Фото Юлия Кекова
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Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го Дня города на набережной Космонавтов проходит турнир по силовому экстриму на кубок главы Саратова «Добрыня Саратович».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на торжественном открытии турнира выступил мэр города Михаил Исаев, который и сам раньше поднимал гирю на время, когда участвовал в таком же челлендже от Вячеслава Максюты.

Чтобы поучаствовать в турнире собрались несколько десятков силачей, в том числе спецназовец. На мероприятие также приехал житель Пензенской области.

Одной из задач спортсменов является перекинуть пять гирь через установленную планку. Победителю обещают автомобиль.

В Саратове проходит турнир силачей «Добрыня Саратович».

ИСТОЧНИК KP.RU

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