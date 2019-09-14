В Саратове на День города в «Квиз, плиз!» зарегистрировались 105 команд

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-14T14:53:40+03:00

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На Театральной площади Саратова в рамках празднования Дня города сегодня, 14 сентября, прошла интеллектуальная игра «Квиз, плиз!».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, организаторы планировали поставить рекорд по количеству игроков и команд, которых зарегистрировалось 105.

Во время «Квиз, плиз!» прошли пять раундов с пятью вопросами.

Участница одной из команд сообщила, что уже год участвует в этих играх и самую большую пропустить не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU