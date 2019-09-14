В столкновении двух авто у Дубков пострадал 85-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-14T13:50:24+03:00

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Около поселка Дубки в Саратовском районе столкнулись и вылетели с дороги Lada Kalina и Kia Rio.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в ДТП пострадал 42-летний водитель отечественного авто и 85-летний пассажир иномарки. Первый отказался от госпитализации, ему оказали первую помощь сотрудники облспаса, а второго отвезли в больницу.

На месте аварии также работали ДПС и «скорая помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU