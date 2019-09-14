Молодой рецидивист сорвал с пенсионерки на улице Саратова цепочку
Его оперативно задержали
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В Саратове вчера, 13 сентября, в полицию обратилась 62-летняя женщина и рассказала, что ее ограбили.
- В 17:15 на улице Черниговская неизвестный сорвал с нее золотую цепочку с кулоном. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители нашли подозреваемого, у него изъяли фрагмент цепочки. Им оказался 20-летний безработный житель Базарного Карабулака, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.
В отношении парня возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU