На велопараде в Саратове выбрали самого креативного участника

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-14T13:07:49+03:00

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В Саратове сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го Дня города состоялся велопарад, в котором приняли участие около 3 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, велосипедисты проехали 16 км, стартовав на 3-й Дачной и финишировав на Театральной площади.

В конце велопарада был выбран «Самый креативный участник», им стала Ульяна Жабина, и «Самый необычный велосипед», который принадлежал Сергею Юрикову. После этого начался концерт творческих коллективов города.

Фото администрации Саратова

ИСТОЧНИК KP.RU