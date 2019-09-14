На велопараде в Саратове выбрали самого креативного участника
Велосипедисты проехали 16 км
В Саратове прошел велопарад. Фото администрации Саратова
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В Саратове сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го Дня города состоялся велопарад, в котором приняли участие около 3 тыс. человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, велосипедисты проехали 16 км, стартовав на 3-й Дачной и финишировав на Театральной площади.
В конце велопарада был выбран «Самый креативный участник», им стала Ульяна Жабина, и «Самый необычный велосипед», который принадлежал Сергею Юрикову. После этого начался концерт творческих коллективов города.
Фото администрации Саратова
ИСТОЧНИК KP.RU