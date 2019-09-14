2019-09-14T12:06:11+03:00
Общество

В Саратове 3 тыс. человек поучаствовали в велопараде на День города

Колонну возглавила команда мэрии [фото]
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото со страницы главы Саратова в InstagramФото со страницы главы Саратова в Instagram
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го дня рождения Саратова прошел велопарад.

- 3 тыс. человек поздравили Саратов с Днем города участием в велопараде! Возглавила колонну команда администрации города, — написал мэр Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

Напомним, велопарад стартовал на 3-й Дачной в 10:00.

Велосипедисты проехали по таким улицам как: 50 лет Октября, Большая Горная, Астраханская, Советская, Горького и другим. Инспекторы ГИБДД на время прохождения колонны регулировали движение авто.

Завершился велопарад на Театральной площади.

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратове начали праздновать День города. Полная афиша мероприятий на субботу

Большинство мероприятий пройдет около набережной и на Театральной площади

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове до центра не едут трамваи №11
День города — 2019: На Увеке проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции
В Заводском районе парень на ВАЗ врезался в бордюр
В Саратовской области выбрали лучшего воспитателя
Попавшего под трамвай в Саратове мужчину отправили лечиться домой
В Саратове начали праздновать День города. Полная афиша мероприятий на субботу
В Энгельсе парень на ВАЗе сбил ребенка
В Саратовской области вечером в субботу будет дождь
В Саратове пьяный мужчина попал под трамвай и остановил движение вагонов
Из горящего дома в Саратове спасли женщину и картины
На месте проблемного дома «БИОС» в Саратове может вырасти микрорайон
Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile
Юлия Литневская: История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки
В областной универсальной научной библиотеке Саратова пройдет мероприятие «Учителя Беслана»
Панков: В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют
В Волжском районе Саратова открыта обновленная Доска почета
Саратовец отсидит семь месяцев за долг в 250 тыс. рублей перед сыном
Без воды в Саратове осталась Майская улица
В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз
В Терновском районе продолжается благоустройство сел
В пятницу, 13-го в Саратовской области поженились 118 пар
Мэрия изымает землю под бараками, которые расселили благодаря проекту Володина