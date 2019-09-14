В Саратове 3 тыс. человек поучаствовали в велопараде на День города
Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го дня рождения Саратова прошел велопарад.
- 3 тыс. человек поздравили Саратов с Днем города участием в велопараде! Возглавила колонну команда администрации города, — написал мэр Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Фото со страницы главы Саратова в Instagram
Напомним, велопарад стартовал на 3-й Дачной в 10:00.
Велосипедисты проехали по таким улицам как: 50 лет Октября, Большая Горная, Астраханская, Советская, Горького и другим. Инспекторы ГИБДД на время прохождения колонны регулировали движение авто.
Завершился велопарад на Театральной площади.
Фото со страницы главы Саратова в Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU