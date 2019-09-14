В Саратове 3 тыс. человек поучаствовали в велопараде на День города

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-14T12:06:11+03:00

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

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Сегодня, 14 сентября, в рамках празднования 429-го дня рождения Саратова прошел велопарад.

- 3 тыс. человек поздравили Саратов с Днем города участием в велопараде! Возглавила колонну команда администрации города, — написал мэр Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

Напомним, велопарад стартовал на 3-й Дачной в 10:00.

Велосипедисты проехали по таким улицам как: 50 лет Октября, Большая Горная, Астраханская, Советская, Горького и другим. Инспекторы ГИБДД на время прохождения колонны регулировали движение авто.

Завершился велопарад на Театральной площади.

Фото со страницы главы Саратова в Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU