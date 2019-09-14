СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-14T09:52:51+03:00

Победительница получила цветы, диплом, 70 тыс. рублей и право получать ежемесячную профсоюзную стипендию в течение года

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В Саратовской области выбрали лучшего воспитателя.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, областной этап всероссийского конкурса проходил с 11 по 13 сентября. На него поступило 22 заявки, путем трехэтапного отбора с конкурсными заданиями, например, интернет-портфолио, визитная карточка, мероприятия с детьми, в финал вышли шесть претендентов.

В заключительном туре участницы представили собственный успешный проект и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Награждение победительниц прошло в школе №1 Энгельса. Ею стала воспитатель детского сада №25 «Маячок» Саратова Светлана Попова. Ее имя объявила министр образования области Ирина Седова.

Светлана Попова получила диплом, цветы и денежный сертификат на 70 тыс. рублей. Также в течение года ежемесячно ей будут выдавать по 5 тыс. рублей профсоюзной стипендии имени Народного учителя СССР Веры Александровны Александровой.

По словам победительницы, она с детства хотела стать воспитателем.

- С детьми я счастлива. Ведь самые главные жители детского сада – дети. Без улыбки к ним нельзя. Не скрою — я польщена, благодарна, я горжусь этой наградой. И думаю, что эта победа — не итог моего педагогического мастерства, а только начало. Хочу поблагодарить организаторов конкурса, сказать большое спасибо девушкам-конкурсанткам и компетентному жюри, — сказала Светлана Попова.

Второе место заняла воспитатель детсада №69 Энгельсского района Яна Судина, а третье — воспитатель детсада «Сказка» Дергачей Екатерина Антонова. Им также вручили дипломы, цветы, 60 и 50 тыс. соответственно.

Фото министерства образования Саратовской области

Победительница регионального этапа конкурса теперь будет представлять Саратовскую область на всероссийском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU