Попавшего под трамвай в Саратове мужчину отправили лечиться домой

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-14T08:49:42+03:00

Его сбили у дома №17 по улице Огородная

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В Саратове вчера вечером, 13 сентября, под трамвай №9 попал мужчина.

- ЧП случилось в 20:20 у дома №17 по улице Огородная. 47-летний гражданин переходил трамвайные пути в неустановленном месте и был сбит, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Электротранспорт вела 33-летняя водительница.

После госпитализации и оказания первой помощи его отпустили лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU