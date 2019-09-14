В Саратове начали праздновать День города. Полная афиша мероприятий на субботу

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-14T08:40:48+03:00

Большинство мероприятий пройдет около набережной и на Театральной площади

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 14 сентября, начинают активно праздновать 429-й День города.

Череда мероприятий стартует с 9:00 на набережной Космонавтов. Там пройдет открытый кубок главы Саратова по экстрим-эндуро на мотоциклах. Участие в соревновании примут гонщики из разных регионов России.

В 10:00 от площади у ДК «Россия» на 3-й Дачной начнется велопарад «Открытый город». Велосипедисты доедут на своем транспорте до Театральной площади, где с 11 до 12 также будет развлекательная программа.

Также в 10:00 в поселке Увек начнется фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города». В программе обещают много сюрпризов, например, конную программу и аттракцион «Оружие против доспеха».

С 13:00 на Театральной площади стартует интеллектуальная битва «Квиз, плиз!». Планируется, что в ней поучаствуют около 100 команд, тем самым побьется неофициальный рекорд России.

В 15:00 на пересечении Октябрьской и набережной Космонавтов начнется финал всероссийского турнира по силовому экстриму на кубок Главы Саратова «Добрыня Саратович». 50 человек будут удерживать 16-килограммовую гирю на время. Победитель получит автомобиль.

В 17:00 любителей рока приглашают к памятнику Юрию Гагарину на фестиваль «Рок на набережной».

В это же время на Театральной площади начнется торжественный праздник в честь 429-го Дня города.

В 19:30 праздничная программа продолжится концертом «С днем рождения, Саратов!», на ней выступит группа «МЕТРО». После начнется шоу с участием хедлайнера вечера — певицы Даны Соколовой.

Также в 20:00 на пересечении Октябрьской и набережной Космонавтов начнется конкурс «Мисс Саратов», где также выберут «Мистера Саратов», принца и принцессу.

ИСТОЧНИК KP.RU