В Саратове пьяный мужчина попал под трамвай и остановил движение вагонов
Пострадавшего госпитализировали [видео]
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова мужчина попал под трамвай.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе пересечения улицы Огородная и 1-го Артельного проезда.
На место прибыли областные спасатели, которые достали мужчина из-под трамвая. Медики не увидели у него явных травм, однако возможно имеются внутренние повреждения. Пострадавший был госпитализирован.
При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В связи с ЧП остановились трамваи маршрута №9.
Пьяный мужчина попал под трамвай в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU