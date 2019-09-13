2019-09-13T20:42:25+03:00
Происшествия

В Саратове пьяный мужчина попал под трамвай и остановил движение вагонов

Пострадавшего госпитализировали [видео]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Заводском районе Саратова мужчина попал под трамвай.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе пересечения улицы Огородная и 1-го Артельного проезда.

На место прибыли областные спасатели, которые достали мужчина из-под трамвая. Медики не увидели у него явных травм, однако возможно имеются внутренние повреждения. Пострадавший был госпитализирован.

При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В связи с ЧП остановились трамваи маршрута №9.

Пьяный мужчина попал под трамвай в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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