На месте проблемного дома «БИОС» в Саратове может вырасти микрорайон

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-13T17:05:12+03:00

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На совещании с обманутыми дольщиками в правительстве Саратовской области обсудили проблемные дома, ввод которых запланирован в этом году.

Как сообщил глава Саратова Михаил Исаев, жилой дом ООО «БИОС» на пересечении улиц Горького и Бахметьевская готов на 50%. Инвестор начал выкупать доли у собственников.

По мнению губернатора Валерия Радаева, следует не затягивать с достройкой. Глава региона считает, что однажды здесь может появиться целый микрорайон.

Также Радаев потребовал не срывать сроки ввода других объектов. Так, например, его возмутило намерение сдать дом «Росток» в поселке Жасминный в декабре. С инвестором было обещано провести беседу.

С вводом дома на Сакко и Ванцетти, 31 — ЖСК «Буй» — проблема возникла из-за затягивания работ Саратовским филиалом «Т Плюс». Строительная техника не может проехать на объект. Радаев обратился к представителям предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU