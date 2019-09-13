2019-09-13T16:44:55+03:00
Общество

Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го

Фото молодоженов опубликовало Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области
Ольга Симонова
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Фото со страницы Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской областиФото со страницы Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области
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Российский гребец, призер Олимпийских игр, депутат Саратовской гордумы Сергей Улегин поженился со своей избранницей сегодня, в пятницу, 13 сентября.

Как стало известно «КП-Саратов», свадьба прошла в городском Дворце бракосочетаний.

- Пятница, 13-е, стала самым счастливым днем. Угадали для кого? Совет да любовь! — написало Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области на своей странице в Instagram.

Сотрудники ЗАГСа также опубликовали фото молодоженов, на которых Сергей Улегин стоит со своей избранницей.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Саратовской области прошла регистрация брака у 118 пар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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