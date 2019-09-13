Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го
Российский гребец, призер Олимпийских игр, депутат Саратовской гордумы Сергей Улегин поженился со своей избранницей сегодня, в пятницу, 13 сентября.
Как стало известно «КП-Саратов», свадьба прошла в городском Дворце бракосочетаний.
- Пятница, 13-е, стала самым счастливым днем. Угадали для кого? Совет да любовь! — написало Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области на своей странице в Instagram.
Сотрудники ЗАГСа также опубликовали фото молодоженов, на которых Сергей Улегин стоит со своей избранницей.
Напомним, сегодня, 13 сентября, в Саратовской области прошла регистрация брака у 118 пар.
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ИСТОЧНИК KP.RU