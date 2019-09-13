Юлия Литневская: История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-13T17:02:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках проекта «Историческая память» состоялось открытие мемориальной доски в селе Ивантеевка Саратовского района, на которой увековечены имена ивантеевцев — соратников В. И. Чапаева.

В селе Ивантеевка Саратовской области прошло межрайонное мероприятие «Чапаев — герой былых времен», посвященное 100-летию гибели народного героя Гражданской войны В. И. Чапаева.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Ивантеевского муниципального района Виктор Болмосов, депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская, дочь племянника В. И. Чапаева — Марина Чапаева, Заслуженный работник культуры РФ, директор дома-музея В. И. Чапаева, координатор проекта «Историческая память» Пугачевского муниципального района Татьяна Трапезникова, учащиеся и педагоги образовательных учреждений района, жители села.

Мероприятие проходило в три этапа. Начало — митинг на улице Чапаева, где установлен памятник легендарному начдиву, на котором была торжественно открыта новая мемориальная доска с именами 92 ивантеевцев — участников Гражданской войны. Их имена были выявлены в ходе большой поисковой работы с участием всех жителей села.

Открыл мероприятие исполняющий обязанности главы Ивантеевского муниципального района Виктор Болмосов, который отметил важность данного мероприятия и призвал всех присутствующих чтить память о трагических событиях того далекого времени.

Большой неожиданностью для жителей Ивантеевского района стал приезд дочери племянника В. И. Чапаева — Марины Чапаевой, которая в своем выступлении подробно рассказала о родственниках В. И. Чапаева, о личностных качествах боевого командира и народного любимца.

Со словами благодарности ко всем присутствующим обратилась Заслуженный работник культуры РФ, директор дома-музея В. И. Чапаева, координатор проекта «Историческая память» Пугачевского муниципального района Татьяна Трапезникова. Она подчеркнула значимость этого мероприятия, неординарность личности В. И. Чапаева, его роль в гражданской войне на территории Поволжья.

Удивил всех собравшихся на митинг приезд из Самары дочери одного из бойцов 25-й чапаевской дивизии, которая со слезами на глазах вспоминала то далекое время и одновременно благодарила инициаторов проведения такого масштабного мероприятия и установления мемориальных плит в местах, где проходили боевые сражения.

Следующим этапом мероприятия стало посещение Красного моста в поселке Знаменский Ивантеевского района — места массового расстрела бойцов-красноармейцев, проведение поминальной службы.

Третий этап — юбилейная концертная программа в районном Доме культуры с участием сводного казачьего ансамбля из Хворостянского района Самарской области.

- Дорогие друзья! Вы счастливее ваших сверстников, ведь на вопрос: «Можете ли вы назвать героев?» Вы отвечаете: «Василий Иванович Чапаев». За сегодняшний день каждый из вас, я надеюсь, понял — какая сложная личность Василий Иванович: не просто хрестоматийная, шаблонная, а героическая! Теперь вы знаете, какая великая трагедия для нашего народа — Гражданская война. История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки. Эти уроки повторяются: и сейчас благодарственные письма вручу тем ивантеевцам, которые сохраняют уроки истории для вас! — прокомментировала Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU