В областной универсальной научной библиотеке Саратова пройдет мероприятие «Учителя Беслана»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-13T16:58:42+03:00

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В Областной универсальной научной библиотеке Саратова 18 сентября пройдет мемориальное мероприятие «Учителя Беслана», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному дню учителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, мероприятие организовано для педагогов и старшеклассников в партнерстве с Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работников образования.

Гостей ожидает просмотр фрагментов документальных фильмов с воспоминаниями бывших заложников и сотрудников спецслужб, участвовавших в их освобождении, познакомятся с подвигом учителей школы №1 Беслана.

Также пройдет выставка «Терроризм. Будьте бдительны!». По итогам встречи состоится возложение цветов к памятнику «Первой учительнице».

Мероприятие пройдет в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU