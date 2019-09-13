2019-09-13T16:53:20+03:00
Общество

Панков: В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о ситуации по достройке курируемых им проблемных домов — ЖСК «Строитель» в Саратове и ЖСК «Возрождение» в Балакове.

Напомним, сегодня в правительстве области проходит очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

- Сегодня встречаемся с дольщиками домов, которые будем достраивать за счет областных инвесторов. У меня дом на улице Мичурина в Саратове, ЖСК «Строитель» и жилой дом в Балаково.

Скрывать не буду, вместе с дольщиками ЖСК «Строитель» настаиваем на начале работ в этом году. Меняется пятый подрядчик, а на объект никто не заходит. Так нельзя. В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют. Думаю, поправит Писной свою работу, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте проблемного дома «БИОС» в Саратове может вырасти микрорайон
Сергей Улегин сочетался узами брака в пятницу, 13-го
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile
Юлия Литневская: История очень жестоко наказывает тех, кто не учит ее уроки
В областной универсальной научной библиотеке Саратова пройдет мероприятие «Учителя Беслана»
В Волжском районе Саратова открыта обновленная Доска почета
Саратовец отсидит семь месяцев за долг в 250 тыс. рублей перед сыном
Без воды в Саратове осталась Майская улица
В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз
В Терновском районе продолжается благоустройство сел
В пятницу, 13-го в Саратовской области поженились 118 пар
Мэрия изымает землю под бараками, которые расселили благодаря проекту Володина