Панков: В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-13T16:53:20+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о ситуации по достройке курируемых им проблемных домов — ЖСК «Строитель» в Саратове и ЖСК «Возрождение» в Балакове.

Напомним, сегодня в правительстве области проходит очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

- Сегодня встречаемся с дольщиками домов, которые будем достраивать за счет областных инвесторов. У меня дом на улице Мичурина в Саратове, ЖСК «Строитель» и жилой дом в Балаково.

Скрывать не буду, вместе с дольщиками ЖСК «Строитель» настаиваем на начале работ в этом году. Меняется пятый подрядчик, а на объект никто не заходит. Так нельзя. В Балаково Писной. Не радостно. Сваи не бьют. Думаю, поправит Писной свою работу, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU