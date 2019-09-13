В Волжском районе Саратова открыта обновленная Доска почета

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-13T16:48:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 сентября 2019 года в рамках празднования 429-летия Саратова в саду «Липки» состоялась торжественная церемония открытия обновленной Доски почета Волжского района.

В мероприятии приняли участие глава администрации Волжского района Владимир Томашенцев, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев, депутаты Саратовской гордумы Виктор Марков и Леонид Коссович, представители предприятий и организаций района, общественности.

В этом году за личный вклад в общественную и экономическую жизнь района отмечены 34 человека и две организации. Среди них — представители социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, сотрудники правоохранительных органов, учащиеся общеобразовательных учреждений, ветераны труда. Особую гордость вызывают дети. Среди них призер и чемпионы российского чемпионата по академической гребле. Почетные гости поздравили всех участников со знаменательным для них событием, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, вручили свидетельства.

Владимир Томашенцев поблагодарил награждаемых за высокий профессионализм, неравнодушие, активную жизненную позицию, пожелал им новых достижений и реализации намеченных планов.

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Волжского района Саратова, по сложившейся доброй традиции начинаются с торжественного открытия обновленной Доски почета. Человек славен своим трудом. И сегодня мы чествуем лучших из лучших в своих профессиях, отмечаем самые безупречные трудовые коллективы, добившиеся высоких результатов. Жизнь подтверждает, что без умных и талантливых людей, настоящих мастеров своего дела, невозможно осуществить никакие, даже самые незначительные планы. Сегодня мы гордимся своими земляками. Каждый из вас своей добросовестной работой вписывает новые страницы в трудовую летопись нашего города. Выражаю вам благодарность и искреннюю признательность за Ваш ежедневный труд, успехи и достижения, неравнодушное отношение к Волжскому району. Убежден, что и в дальнейшем Вы столь же ответственно и плодотворно будете работать на благо нашего родного Волжского района и нашего любимого города Саратова! С праздником вас, с Днем города! — отметил он.

Депутат областной думы Евгений Ковалев подчеркнул:

- Мне очень приятно приветствовать вас на таком прекрасном событии. Сегодня будет сказано немало теплых слов в адрес героев торжества — лучших работников различных сфер, достигших высоких результатов в своем деле. Это право вы заслужили своим трудом, своими заслугами и активной жизненной позицией. Вас ценят и уважают в ваших трудовых коллективах, а теперь вами гордятся не только коллеги, родственники и друзья, но и весь район, — отметил парламентарий. — Разрешите поздравить всех с нашим общим праздником — Днем города. Искренне желаю всем нам стабильности и процветания, позитивной энергии и крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах будут мир и достаток, тепло и уют, — пожелал Ковалев.

.

На протяжении всего мероприятия своими танцевальными и вокальными выступлениями гостей радовали творческие коллективы района.

ИСТОЧНИК KP.RU