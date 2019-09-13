В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-13T16:16:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Саратовской области перевернулся бензовоз.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 15 часов на 950-м км трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной версии, на кольцевой развязке при выезде с заправочной станции водитель автоцистерны «НефАЗ» не справился с управлением. Бензовоз перевернулся в кювет. Шофер был госпитализирован.

Известно, что произошел разлив топлива. Сейчас идет борьба с возгоранием.

ИСТОЧНИК KP.RU