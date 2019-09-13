В Саратовской области возле заправки перевернулся и загорелся бензовоз
Водитель госпитализирован
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В Калининском районе Саратовской области перевернулся бензовоз.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 15 часов на 950-м км трассы Р-22 «Каспий».
По предварительной версии, на кольцевой развязке при выезде с заправочной станции водитель автоцистерны «НефАЗ» не справился с управлением. Бензовоз перевернулся в кювет. Шофер был госпитализирован.
Известно, что произошел разлив топлива. Сейчас идет борьба с возгоранием.
ИСТОЧНИК KP.RU