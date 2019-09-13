В Терновском районе продолжается благоустройство сел

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-13T16:15:53+03:00

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В селе Смеловка силами администрации и активными жителями проводится обрезка деревьев и кустарников вдоль подъездной дороги к селу.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на собрании местных жителей было принято решение обрезать деревья и кустарники вдоль дороги к населенному пункту, подсыпать песком улицу Центральная, произвести обкос травы на территории всего села и привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории.

Также во всех парках Терновского МО продолжаются работы по уходу за посаженными деревьями и кустарникам. В селе Узморье силами работников ООО «Воскресенское» были высажены новые ели и туи.

ИСТОЧНИК KP.RU