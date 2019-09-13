В Терновском районе продолжается благоустройство сел
В селе Смеловка силами администрации и активными жителями проводится обрезка деревьев и кустарников вдоль подъездной дороги к селу.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на собрании местных жителей было принято решение обрезать деревья и кустарники вдоль дороги к населенному пункту, подсыпать песком улицу Центральная, произвести обкос травы на территории всего села и привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории.
Также во всех парках Терновского МО продолжаются работы по уходу за посаженными деревьями и кустарникам. В селе Узморье силами работников ООО «Воскресенское» были высажены новые ели и туи.
ИСТОЧНИК KP.RU